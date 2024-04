Un nouveau gouvernement de droite modérée investi au Portugal

Un nouveau gouvernement de droite modérée a été investi mardi au Portugal, mais sa marge de manœuvre sera aussi réduite que sa majorité parlementaire, prise en tenaille entre les socialistes sortants et une extrême droite en forte progression. Luis Montenegro, qui a remporté de justesse les législatives du 10 mars, et ses 17 ministres ont prêté serment en début de soirée sous le regard du président de la République, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa.

Son Alliance démocratique (AD) a obtenu une courte victoire, avec 28,9% des voix et 80 sièges, contre 28% et 78 élus pour le Parti socialiste (PS). Loin d'une majorité absolue d'au moins 116 députés, il a décidé de former un gouvernement minoritaire afin de tenir sa promesse de ne pas chercher le soutien du parti antisystème Chega (Assez), qui a renforcé son rang de troisième force politique du pays en passant de 12 à 50 députés avec 18,1% des voi

