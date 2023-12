Un nouveau bar-restaurant ludique ouvrira à Marquette-lez-Lille

C'est un énorme projet qui va enfin voir le jour, début 2024 à Marquette-lez-Lille (Nord). Le groupe La Luck va ouvrir un nouvel établissement dans le site historique des Grands Moulins de Paris.Sur 600m², on retrouvera le concept qui a fait le succès de la brasserie ludique : un bar-restaurant et des milliers de jeux de société. Des bières artisanales, brassées sur place, complèteront l'offre. Ce lieu hors normes s'appellera Big Luck, tout simplement.

Sur un site né il y a plus de 100 ansAprès avoir ouvert dans le Vieux-Lille en 2016 puis à Bruxelles en 2019, Laurentin et Timothée Dathis, les deux frères fondateurs de la brasserie ludique La Luck, ont décidé de voir plus grand pour leur nouveau projet. Ils se sont alors associés à Nicolas Delbeke et Benjamin Dequevauviller, créateurs de la brasserie du Goulot basée à Roubaix.À lire aussiLe Bettignies, bar à bières de Brussels Beer Project, a ouvert dans le Vieux-LilleIl restait à trouver l'emplacement idéal pour créer ce nouveau terrain de je





Lille_actu » / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Contre la bronchiolite, l'Abrysvo, un nouveau vaccin à venir 'source de grands espoirs'Après l'arrivée récente du médicament Beyfortus, les médecins devraient pouvoir prochainement compter sur un nouveau vaccin pour lutter contre la bronchiolite. Il s'adresse aux femmes enceintes et permettra de protéger le nouveau-né de sa naissance à ses 6 mois.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Le boom de la seconde main pousse les grands distributeurs à se réinventerRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Transat Jacques Vabre : Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse grands vainqueursArrivé en pleine nuit à Fort de France (Martinique), le Maxi Banque Populaire XI a remporté la 16è édition de la Route du Café. A sa barre : Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Ce sac Louis Vuitton porté par Emily Ratajkowski est en passe de détrôner les grands classiquesEmily Ratajkowski confirme les tendances du moment avec ce sac Louis Vuitton qui dessine nos envies mode.

La source: Vogue.fr - 🏆 77. / 51 Lire la suite »

Élisabeth Borne en Irlande pour évoquer les grands dossiers de l'Union européenneÀ sept mois des élections au Parlement européen, la première ministre se rend à Dublin pour échanger sur les enjeux de l'Union européenne avec son homologue Leo Varadkar.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

15 grands rendez-vous avec le public pour le quinzième anniversaire de MediapartÀ l’occasion de son quinzième anniversaire Mediapart organise 15 grands rendez-vous avec le public dans 15 villes différentes. Ces rencontres mettront en avant les enquêtes révélatrices de Mediapart et permettront des échanges avec la rédaction sur l'actualité et les différentes manières de l'aborder. Des journalistes partageront l'histoire des sources invisibles et leur expérience de couverture du conflit en Ukraine. L'évolution des pratiques journalistiques depuis MeToo sera également discutée. Venez rencontrer ceux qui font Mediapart au quotidien.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »