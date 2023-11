Un Netflix français, proposé par TF1, va bientôt voir le jour. Le service, sobrement baptisé TF1+, va venir précipiter la mort de MyTF1. Il permettra de regarder une foule de contenus, et de profiter de fonctionnalités inédites, sans débourser le moindre centime. On fait le point sur toutes les informations disponibles.

, la plateforme de replay de la chaîne privée, et sonnera le glas de TF1Max, l’abonnement payant qui permet d’accéder à certains programmes et de suivre en direct la Star Academy. C’est, l’actuel PDG du groupe TF1 et successeur de Gilles Pélisson, qui a annoncé la grande nouvelle lors d’une interview accordée à nos confrères du Figaro., la plateforme de streaming française lancée conjointement par TF1, M6 et France Télévisions. L’échec monumental du projet n’a visiblement pas entamé l’enthousiasme de TF1 pour le marché de la SVOD en France.. La plateforme remplacera progressivement MyTF1. Elle sera accessible sur les boxs Internet d’Orange, SFR et Bouygues Téléco

:

ACTUFR: TF1+ : la chaîne lance une nouvelle plateforme de streaming gratuite pour remplacer MyTF1Séries, feuilletons, programmes et formats exclusifs… Le groupe TF1 veut innover en matière de streaming avec TF1 +, venu prendre la place de My TF1 .

La source: actufr | Lire la suite »

20MİNUTES: Plus belle la vie : TF1 diffusera les nouveaux épisodes après son JT de 13 heuresLa série la plus longue de l’histoire de la télévision française a repris le tournage de nouveaux épisodes à Allauch, commune limitrophe de Marseille. Sa diffusion reprend le 8 janvier

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: 'Plus belle la vie' : TF1 diffusera les nouveaux épisodes après le JT de 13 heuresLes comédiens de 'Plus belle la vie' ont repris le tournage de la série, arrêtée par France 3 faute d'audience, fin octobre. La date d'arrivée du feuilleton et son heure de diffusion sont maintenant connues.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

ACTUFR: Plus belle la vie : on connaît la date de diffusion de la prochaine saison sur TF1Les premiers épisodes de 'Plus belle la vie, encore plus belle' débarquent à partir du 8 janvier 2024 sur la Une. Ils seront diffusés après le JT de 13h.

La source: actufr | Lire la suite »

FRANDROİD: TF1+ : tout savoir sur le nouveau service gratuit de SVOD françaisAprès l'échec de Salto et la fusion avec M6, la chaîne de télévision TF1 lance un tout nouveau service, gratuit : TF1 +.

La source: Frandroid | Lire la suite »

LE_FİGARO: Rodolphe Belmer: «TF1+ sera la première plateforme française de streaming gratuit»ENTRETIEN - Le PDG du groupe TF1 dévoile les contours de la plateforme destinée aux familles, disponible sur les box et télévisions connectées le 8 janvier.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »