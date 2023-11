Un monde immense : le livre qui explore le monde animal à travers leurs perceptions

Marianne : Comment vous est venue l'idée d'écrire sur le monde tel qu’il est réellement perçu par les animaux ?Ed Yong : D'une certaine manière, je suis né pour écrire ce livre. Je suis fasciné par les animaux depuis aussi longtemps que je me souvienne – mon livre d'enfance préféré était une encyclopédie animalière de niveau universitaire que je ne comprenais en rien mais que j'adorais.

Mais l’idée spécifique d’Un monde immense est venue de ma femme Liz Neeley, qui est également fascinée depuis longtemps par les animaux, l’esthétique et l’intersection des deux. L’idée était son cadeau pour moi, et le livre, mon cadeau pour elle.Votre livre emploie le concept d'« Umwelt », emprunté à Jakob von Uexküll. Que signifie-t-il ?Umwelt signifie littéralement « environnement » en allemand, mais dans ce contexte, il ne s’agit pas de l’environnement physique qui nous entoure. Il s’agit de l’environnement sensoriel : les images, les odeurs, les textures, les sons et autres stimuli que nous pouvons percevoi

:

MAGAZİNECAPİTAL: Comment choisir un placement pour faire face à l'inflation ?L’inflation devrait rester à un niveau élevé sur l'année 2023 (+5,8% attendu par la Banque de France en moyenne annuelle). Si vous avez la possibilité de mettre de l’argent de côté, vous avez tout intérêt à trouver un placement qui vous rapporte au moins autant que la hausse des prix, pour ne pas voir votre pouvoir d’achat s'évaporer. Toutefois, au-delà du rendement uniquement, d’autres critères, propres à chaque épargnant, sont à prendre en compte avant de vous décider.

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

BİBAMAGAZİNE: Comment renforcer sa confiance en soi ?Découvrez des conseils pour renforcer votre confiance en soi et améliorer votre estime de soi.

La source: bibamagazine | Lire la suite »

TOPSANTE: Comment manger équilibré malgré l'inflation des prix des supermarchésDans les supermarchés, les prix sont au plus haut. Une étude révèle qu'un panier de courses standard coûte désormais 126 euros au lieu de 100 euros. Comment manger équilibré malgré cette inflation ?

La source: topsante | Lire la suite »

LACROİX: Crues records : comment prévenir les risques d’inondation en FranceLes fortes pluies dans le Nord et le Pas-de-Calais relancent la question de la prévention des risques d’inondation sur tout le territoire, où un million de Français vivraient en zone inondable.

La source: LaCroix | Lire la suite »

MARİECLAİRE_FR: La déprime saisonnière : comment lutter contre la fatigue hivernaleFeuilles mortes, températures basses, ciel grisâtre… Si l'automne peut tout de même avoir un charme presque poétique, il n'empêche que la saison froide a officiellement commencé et qu'avec, la déprime saisonnière s'est invitée chez certain.es. Pour certain.e.s, le changement de saison (et d'heure) implique une grande fatigue. Le temps n’est plus celui de l’été, les matinées et les soirées sont bien plus sombres et il faut lutter contre la somnolence. Heureusement, il existe une méthode simple pour se défaire de ce sentiment peu agréable.

La source: marieclaire_fr | Lire la suite »

BFMTV: Ampere: comment Renault veut s'imposer en leader de l'électriqueRenault présente ce mercredi aux investisseurs sa nouvelle filiale Ampere, spécialisée dans l'électrique et les nouvelles technologies. Avec un enjeu simple: s'imposer en leader de l'électrique dans les prochaines années, surtout en Europe où la sortie du thermique est programmée à horizon 2035.

La source: BFMTV | Lire la suite »