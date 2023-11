Un mois pour découvrir l’économie sociale et solidaire dans la région

Denis Philippe, président de la Cress Sud, définit l'économie sociale et solidaire comme « une autre façon d'entreprendre, où les profits ne sont pas le but, et l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen ». Si cette appellation demeure relativement méconnue du grand public, elle constitue pourtant un pan important de l'économie.

Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les 17 000 entreprises de l'ESS génèrent à elles seules près de 174 000 emplois, soit 13% de l'emploi privé, atteignant même 17,5% à Marseille, et 10% du PIB du territoire.

Le Mois de l'ESS a pour mission de faire découvrir cette forme alternative d'entrepreneuriat au plus grand nombre, à travers une variété d'activités, notamment des portes ouvertes, des visites d'entreprises, des conférences, des forums, des ateliers, des formations et des rendez-vous festifs.

Pour marquer le vingtième anniversaire du Mois de l'ESS en Région Sud, la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire et d'autres acteurs de la filière, tels que des associations, des coopératives, des fondations, des mutuelles et des entreprises, organisent une série d'événements.

D'autres moments forts de cet événement incluront un forum sur les métiers de l'ESS à Marseille, des rencontres sur la santé au travail, un festival de la finance solidaire à la Friche Belle de Mai, les Assises de l'ESS à Digne-les-Bains (04) le 9 novembre, ou encore un talk sur l'ESS au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice.

