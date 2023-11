Un meurtrier condamné à perpétuité s'échappe lors d'une promenade en forêt près de la frontière française

"Le condamné a réussi à s'enfuir dans une forêt adjacente bien qu'il soit accompagné de deux agents correctionnels. Le bracelet de cheville initialement porté par le prisonnier a été retrouvé et confisqué peu de temps après dans la ville de Germersheim" expliquent les autorités locales dans un communiqué.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RMCSPORT: FC Cologne, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition FC Kaiserlautern - FC Cologne, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Fortuna Düsseldorf, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Hambourg SV, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition Arminia Bielefeld - Hambourg SV, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Greuther Fürth, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition FC 08 Homburg - Greuther Fürth, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Schalke 04, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition FC St. Pauli - Schalke 04, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕

RMCSPORT: Union Berlin, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023Composition VfB Stuttgart - Union Berlin, Coupe d'Allemagne, 2ème journée, match du mardi 31 octobre 2023

La source: RMCsport | Lire la suite ⮕