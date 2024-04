Un membre du club nautique d’Équihen-Plage filme une baleine au large

Lundi, un membre du club nautique d’Équihen-Plage (Pas-de-Calais) a non seulement pu apercevoir, mais il a également eu la présence d’esprit de filmer une baleine, au large. Si la vidéo date du 1er avril, ce n’est pourtant pas une blague, affirme Nord Littoral. Carte En fin de journée, des badauds profitent du soleil en bord de mer près du poste de secours lorsqu’un mouvement dans l’eau attire leur attention. Les passants parviennent alors à apercevoir plusieurs jets d’eau.

D’une hauteur d’environ 2,5 mètres, ils sont visibles à environ 300 mètres du bord. Lien interne vers l’article n°11848247 "Je voulais filmer les jets d’eau pour les montrer à mon fils et finalement, la baleine a carrément sauté", savoure Philippe Barmuta le membre du club nautique d’Équihen qui a aussitôt dégainé son téléphone. En revanche, la distance n’a pas permis de déterminer l’espèce précise à laquelle appartient le mammifèr

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les brocantes du lundi de Pâques dans le Nord et le Pas-de-CalaisPour le lundi de Pâques, le 1er avril 2024, plusieurs brocantes, bourses et vide-greniers sont organisés dans le Nord et le Pas-de-Calais. Voici la liste des événements.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Cette plage du bassin d’Arcachon vient d’être élue 7e plus belle plage du mondeCe joyau côtier est en effet l'une des destinations les plus prisées des voyageurs en quête de paysages époustouflants et de détente absolue.

La source: grazia_fr - 🏆 45. / 59 Lire la suite »

Une grande collecte de déchets aura lieu sur la plage du Havre, lundi de PâquesUne grande collecte de déchets aura lieu lundi 1er avril sur la plage du Havre (Seine-Maritime). Le but est aussi d'alimenter la plus grosse base de données de déchets d’Europe.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Inondations dans le Pas-de-Calais: les indemnisations tardent à venir pour les sinistrés de BlendecquesDe nombreux habitants du Pas-de-Calais, qui ont tout perdu lors des inondations successives depuis novembre, n'ont toujours pas reçu la moindre indemnisation.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Cet habitant du Pas-de-Calais a inventé le 1er sport collectif français : voici lequelEn 2010, Ludovic Wampouille, habitant et sapeur-pompier dans le Pas-de-Calais, a inventé le cardiogoal. On vous présente ce sport collectif qui monte.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Julie Roué, compositrice d'une série tournée dans le Pas-de-Calais, récompensée par la SacemLa compositrice Julie Roué, qui a composé la musique originale de la série 'Le monde n'existe pas', tournée dans le Pas-de-Calais, a reçu un prix, à l'occasion de Séries Mania.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »