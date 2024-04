Un membre dirigeant de la fédération de football indienne suspendu après des accusations de violences contre des joueuses

L’instance du football indien a suspendu un de ses membres dirigeants après son arrestation sur des accusations de violences, en état d’ébriété, contre deux joueuses. Deepak Sharma, membre du comité exécutif de la All India Football Federation (AIFF), a été arrêté puis libéré sous caution par la police à la suite de l’incident survenu la semaine dernière dans l’État côtier de Goa (ouest). "Le comité exécutif de l’AIFF a décidé de suspendre M.

Deepak Sharma de toute participation à des activités liées au football jusqu’à nouvel ordre", peut-on lire dans un communiqué publié mardi. Sharma nie les accusations Le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, a déclaré que la fédération était "déterminée à promouvoir le football féminin dans un environnement sûr et favorable" et qu’elle prendrait "toutes les mesures nécessaires pour s’en assurer". Les deux joueuses appartiennent au Khad FC, un club de l’Himachal Pradesh qui évolue en IWL 2, la deuxième division indienn

