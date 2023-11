Un match de bowling passionnant à la Paris Games Week 2023

Rarement un match de bowling aura déchaîné une telle fougue. Vendredi, sur la grande scène de la Paris Games Week 2023 et sous les ovations du public, Andrée et Henri soulèvent le trophée des seniors de Wii Bowling. La finale de cette compétition de jeu vidéo très sérieuse était organisée par l’association Silvergeek, qui travaille à l’inclusion des personnes âgées.Retour dans le passé.

Un peu avant 10 heures, alors que le salon n’est ouvert que depuis une heure, les deux premières équipes montent sur scène pour disputer la première demi-finale. Dans le coin gauche, dossard vert pomme, Bernard et Robert – dit Le Robs – font figure de favoris, après avoir enchaîné trois strikes de suite dans les quarts de finale organisés la veille. Le public se chauffe très très vite et bientôt l’ambiance est digne d’un match de foot.Gilles et Lisette, en couple depuis 59 ans et champions Centre-Val-de-Loire, participent à l’autre demi-finale. Un léger problème technique perturbe le premier lancer de « Gillou », qui finit dans la rigole. Malgré un strike dans le money time, impossible pour eux de remonter l’écar



