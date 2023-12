Un mariage magique en Sicile

Ginevra Piersanti Fendi et Alessandro De Marchis ont choisi de se dire “oui” en Sicile. Leur mariage mettait en avant la tradition et l'amour pour la famille. Un “oui” magique pour le mariage de Ginevra Piersanti Fendi à Palerme. Ginevra n’avait que 14 ans lorsqu’elle a aperçu Alessandro pour la première fois. “Il était beaucoup plus grand que moi, il était beau, avait du succès, et il ignorait mon existence”, raconte la mariée. “Pour moi c’était le type même du garçon beau et inaccessible.

” Mais le temps sait y faire pour inverser les rôles et renverser les situations : “Dix ans plus tard, j’ai eu ma revanche. Nous nous sommes rencontrés à une fête, où nous étions tous deux déguisés de la même façon. Je n’étais plus une petite fille, il m'a remarquée et m’a fait la cour. Depuis, nous ne nous sommes plus jamais quittés





Vogue.fr » / 🏆 77. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Maria Callas et la polémique de son récital à AthènesEn 1957, Maria Callas suscite une polémique lors de son récital à Athènes. Certains reprochent les dépenses engagées alors que le pays sort de la guerre civile. Callas annule son premier récital mais triomphe lors du second.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Une photo de mariage montre des reflets étrangesUne photo d’une jeune mariée posant devant deux miroirs montre des reflets qui ne ressemblent pas au modèle : les bras ne sont pas à l’endroit où ils sont censés être ! En vrai, c’est l’iPhone qui s’est emmêlé les pinceaux…

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »

Un adolescent décède dans un accident de scooter en Seine-et-MarneUn adolescent de 17 ans est décédé des suites d'un accident de scooter en Seine-et-Marne après un refus d'obtempérer. Le passager du deux-roues est mortellement blessé et le conducteur est hospitalisé avec un pronostic vital engagé.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

L'Union des Grands Crus de Bordeaux et l'écologieL'Union des Grands Crus de Bordeaux est-elle un exemple en matière d'écologie ?

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Un parcours atypique vers l'espaceUn ingénieur en aéronautique raconte comment il est devenu astronaute

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »