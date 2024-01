Un marathon social pour Ludovic

Seize. C'est le nombre de réceptions auxquelles Ludovic, 39 ans, analyste risques, a assisté sur le seul mois de décembre. Entre les réveillons chez son père, sa mère, puis au sein de sa belle-famille, les petits Noël avec ses différents groupes d'amis, le dîner de son service et les diverses soirées de fin d'année, Ludovic a vécu un marathon social. Résultat ? «Je ressens un ras-le-bol social.

Alors que je suis habituellement quelqu'un d'avenant, je suis aujourd'hui bougon avec les autres, la moindre discussion me pèse, tout le monde m'énerve, je fuis même la machine à café», confie-t-il. Pour retrouver le goût des autres, Ludovic a pris une décision que d'aucuns jugeraient radicale : un dry january, mais social. «J'ai prévenu tout le monde : en janvier je ne sors pas. Pas la peine de me proposer une raclette, un apéro, un resto avant le 31». » LIRE AUSSI - Fabrice Midal : «La terre entière est en train de faire un burn-out !» Il ne serait pas le seu





