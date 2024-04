Un maire démissionne dans un petit village français

C’est un village comme il en existe des milliers en France . Une cinquantaine d’habitants à peine, plus aucun commerce, pas d’école. Champoulet se situe près de Gien dans le Loiret. Le maire a démission né et aucun candidat ne s’est porté volontaire pour déclarer sa candidature. "J’ai arrêté parce que ce n’était pas la peine. Je me suis confronté à des personnes qui voulaient faire passer leurs idées coûte que coûte.

J’avais l’impression de devenir salarié du conseil municipal plus qu’autre chose. J’ai donc démissionné pour ne pas m’abîmer la santé, explique le maire démissionnaire Pascal Musclin à La République du Centre. Depuis son départ, le quotidien est géré depuis le 23 février par l’adjointe Catherine Lelièvre qui assure le rôle de maire par intérim. Elle se montre sévère sur l’élu démissionnaire. "Il était un maire omniprésent qui déléguait peu". Elle regrette aussi un manque de communication entre les membres du conseil municipa

Maire Démission Village France Candidat Adjointe Intérim

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepechedumidi / 🏆 49. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

De Google à Open AI, les vérités de Demis HassabisDemis Hassabis, cocréateur de DeepMind, a reçu le prix Princesse des Asturies 2022 pour la recherche technique et scientifique.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Le commandant polonais de l’Eurocorps démis de ses fonctionsLe général Jaroslaw Gromadzinski (au centre) lors de l'exercice de l'Otan Saber Strike en 2017.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Le commandant polonais de l'Eurocorps démis de ses fonctions après une enquête du contre-espionnageLes services de renseignement ont ouvert une enquête de contrôle sur l'accès du lieutenant général Jaroslaw Gromadzinski à des informations couvertes par le secret, à la suite «de nouvelles informations sur l'officier», a indiqué le ministère polonais de la Défense.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Le commandant polonais de l’Eurocorps démis de ses fonctions après une enquête du contre-espionnageLe ministère polonais de la Défense a annoncé mercredi 27 mars 2024 que le commandant polonais de l’état-major unique, l’Eurocorps, serait démis de ses fonctions après une enquête du contre-espionnage militaire. L’intéressé, Jaroslaw Gromadzinski, faisait partie de l’équipe d’assistance internationale pour l’Ukraine.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Espionnage : un important commandant polonais démis de ses fonctions, la 18e division mécanisée concernée ?Le lieutenant général Jaroslaw Gromadzinski, commandant polonais de l’Eurocorps, a été démis de ses fonctions mercredi après une enquête du contre-espionnage.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Toulouse : 'Aucun habitant ne veut revenir au stationnement gratuit', la maire de quartier Bonnefoy répond auxDes habitants du quartier Bonnefoy Béteille s'opposent au projet de passage au stationnement résident, prévu d'ici l'été 2024. La maire de quartier, Souhayla Marty, répond.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »