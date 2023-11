Un MacBook Pro de 14 pouces "abordable" à 1 999 euros

Au profit d'un 14 pouces "abordable". À 1 999 euros, il permet à la marque de se positionner juste sous la barre des 2 000 euros. Un tarif important pour le commun des mortels, mais qui peut se justifier par le positionnement "Pro" de la machine. Ce MacBook Pro de 14 pouces que l'ancien 13 pouces d'entrée de gamme n'avait pas (puce M3, connectique, ProMotion...).

Il y a toutefois un hic, le constructeur fait quelques concessions sur laptop M3 premier prix, à commencer par la présence de 8 Go de mémoire unifiée. Au moment de choisir un Mac ou PC Windows, il faut se questionner sur ses besoins en mémoire vive et en stockage. Les options peuvent coûter cher et il est important de faire le bon choix, car il n'est pas toujours possible de faire l'soit même. Que ce soit sur Mac ou une machine dotée d'un autre système d'exploitation, 16 Go apparaît comme une quantité relativement confortable en 2023 et les années à venir. Néanmoins, cette quantité de RAM est souvent réservée à des machines assez haut de gamme et onéreuses

CLUBİC: Les nouveaux MacBook M1 d'Apple sont encore moins réparables que les modèles précédentsiFixit a opéré son démontage en règle des nouvelles machines d’Apple et les conclusions ne sont pas exactement glorieuses. Parallèlement, l’indice de réparabilité français raconte environ la même histoire en faisant baisser la note de, les choix techniques opérés par Apple sont discutables selon iFixit.

FRANDROİD: Pack Xiaomi 13T Pro (1 To) + Xiaomi Watch 2 Pro à 699 € chez DartyLa Fnac propose un pack regroupant un Xiaomi 13T Pro et une Xiaomi Watch 2 Pro avec une réduction de 200 euros. Le smartphone est puissant avec un écran 144 Hz et une charge rapide de 120 W. La montre a une autonomie de deux jours. Le pack est disponible chez Darty à 699 euros.

FRANDROİD: Le top 3 des meilleurs iPhone d’Apple en 2023Le meilleur iPhone à choisir 8 /10 Apple iPhone 15 Pro Max • Excellent en photo • Une puissance phénoménale • L'intégration de l'USB-C • L'autonomie juste correcte Le test 1 479 € Le meilleur rapport qualité/prix pour un iPhone 9 /10 Apple iPhone 13 • Des performances très solides • Une très bonne autonomie • Un excellent écran • Pas de 120 Hz Le test 629 € L'iPhone moins cher 7 /10 Apple iPhone SE 5G (2022) • Un iPhone puissant • Un format compact • Le Touch ID • Design trop daté Le test 529 € Autrefois modèle de simplicité, la gamme iPhone devient de plus en plus chargée au fil des ans. De plus en plus de modèles sont disponibles, et le marché de l’occasion reste vivace : choisir le meilleur iPhone chez Apple n’est donc pas aussi simple qu’il y parait. Nous en sommes à présent aux iPhone 15 qui sont à présent disponibles. Quelques nouveautés sont en rendez-vous, dont l’arrivée de l’USB-C et du titane sur les modèles Pro. Lors du Black Friday 2023, les différents iPhone sur toutes les générations sont mis en promotions

FRANDROİD: Le MacBook Air M2 d’Apple en version 16 Go de RAM est à son meilleur prix avant le Black FridayBoulanger propose une belle offre sur le MacBook Air M2 version 2022 avec 16 Go de RAM juste avant le Black Friday. Le prix : 1 299 euros au lieu de 1 529 euros.

RTLFRANCE: Apple lance 'Tap to Pay' en France pour les commerçantsApple poursuit son offensive dans les services de paiement et lorgne maintenant les commerçants. La marque à la pomme a annoncé ce mardi 14 novembre le lancement en France de la solution 'Tap to Pay', qui doit permettre aux commerces et aux indépendants d'accepter les paiements sans contact à l'aide d'un simple iPhone en lieu et place des traditionnels terminaux de paiement.

CLUBİC: Corsair présente le MP700 Pro, un SSD PCIe Gen 5 avec dissipateur thermique et ventilateurLe MP700 Pro de Corsair est un SSD PCIe Gen 5 équipé d'un dissipateur thermique et d'un ventilateur pour contrôler la chaleur. Le ventilateur se connecte à une prise SATA de l'alimentation du PC. Le MP700 Pro est plus imposant que son prédécesseur, mesurant 20 mm de haut.

