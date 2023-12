Un Lucky Luke confronté à la jeunesse, une présentatrice télé dépassée, une nouvelle aventure du Bouncer, une fable écologique, un classique de la littérature illustré, un passage dans le salon des Iraniennes… Qu’offre-t-on à Noël ? Notre sélection pour vous aider.Quand Lucky Luke est mis en joue par… une petite fille. Rose et son frère Casper n’ont plus vu leurs parents depuis un petit bout de temps.

Et leur grand frère, chargé de veiller sur eux, est en prison… Le cow-boy solitaire accepte de s’occuper des enfants le temps de capturer leur père, un petit malfrat en fuite. Et la tache n’est pas simple. Même s’il est signé par un immense fan - Blutch dit parler le Lucky Luke depuis sa plus tendre enfance -, cet album est aussi très personnel. Le dessinateur évoque entre autres l’autisme de son fils avec finesse. L'esprit de Morris et Goscinny plane sur ce récit haletant. Ce très bel hommage, garanti sans Dalton, au plus célèbre cow-boy de la BD est un gros coup de cœur de cette fin d’anné





franceinter » / 🏆 33. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les restaurants-concert jazzy : quand la musique s'invite à tableDans ces repères feutrés où l’on mange aussi bien que l’on s’ambiance, il n’est pas question de danser sur les tables, ni de s’égosiller sur des tubes de karaoké, mais plutôt de dîner au rythme de performances musicales live qui s’apprécient avec les oreilles, mais aussi avec les yeux.

La source: grazia_fr - 🏆 45. / 59 Lire la suite »

Champagne, gastronomie et gourmandise : quand la bulle enrobe le platSi la mousse jaillissant du flacon est le symbole de la fête, elle peut aussi célébrer la belle cuisine. Il est des plats qui pétillent de bonheur quand la réplique leur est donnée par un rosé ou un blanc de blancs portés sur les saveurs de la mer ou une volaille festive. Voici quelques idées d’accords.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »

'On le respire et on en parle' : quand l'alambic fleure bon la FrancePrune, kirsch, mirabelle, poire, framboise, calvados, cognac, armagnac… pourvu que l’on sache sublimer leur essence par l’alchimie du feu, les fruits de la vigne et du verger révèlent une partie de leur mystère aromatique.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »

Cadeau raté, oublis, sexisme... Quand le 'Secret Santa' entre collègues tourne au fiascoÀ l'approche de Noël, une nouvelle tradition venue des pays anglo-saxons se propage dans les entreprises françaises: le Secret Santa, un échange de cadeaux entre collègues. Si certains s'en réjouissent, d'autres ne cachent pas leurs réserves. Collègues oubliés, cadeaux ratés, moments de malaise et...

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Restau ou dîner entre amis : comment limiter les risques ?C’est bien connu, la grossesse a tendance à augmenter l’appétit. Le tout sans culpabiliser car bien manger est nécessaire au développement de bébé. Miam, miam ! Mais pas si vite : un grand nombre d’aliments sont à proscrire quand on est enceinte. Et pour se préserver, mieux vaut se renseigner et appliquer à la lettre les consignes diététiques de son médecin. La chantilly intègre la catégorie des aliments à éviter quand on est enceinte. Vous pouvez donc toujours en ajouter sur vos desserts. Néanmoins, vous ne pouvez consommer que de la chantilly qui contient de la crème pasteurisée. La pasteurisation consiste à chauffer (au-delà de 60 °C) un liquide fermentescible et à le refroidir brusquement, de manière à détruire un grand nombre de germes pathogènes. En effet, pendant la grossesse, certaines bactéries (comme Escherichia coli) peuvent être dangereuses pour le fœtus. Ainsi tous les produits laitiers consommés pendant la grossesse doivent être pasteurisés afin d’éviter la toxi-infection.

La source: Sante_Magazine - 🏆 81. / 51 Lire la suite »

Le prince Harry se bat pour obtenir une protection policière à sa famille: «Je ne peux pas mettre ma femme en danger»Le prince Harry assure que sans protection, ses enfants Archie et Lilibet ne peuvent pas se sentir « chez eux » quand ils sont sur le sol britannique.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »