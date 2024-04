Un loto en voiture organisé par l'association 'Vieux Moteurs Gascons'

C'est un concept pour le moins atypique ! L'association les 'Vieux Moteurs Gascons' organise son traditionnel 'Lotomobile' ce dimanche 7 avril 2024 de 15h à 18h sur le parking d'Intermarché à Casteljaloux (Lot-et-Garonne). Lancé en 2020 et organisé chaque année, le 'lotomobile' permet de jouer en plein air depuis sa voiture.

Un loto depuis sa voiture 'C'est suite aux confinements, on ne pouvait pas faire de rassemblement et c'est en regardant une messe en voiture à la télévision que j'ai eu l'idée', confie Thierry Boré, président de l'association.À lire aussiLot-et-Garonne : elles réinventent le métier de concierge avec originalité à CasteljalouxLes véhicules seront rangés les uns derrière les autres, par ordre de taille : 'Les petites voitures devant et les plus grosses cylindrées à l'arrièr

