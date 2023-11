Un logiciel imitant une voix humaine pourrait devenir un conseiller en investissement

« Quel est, aujourd'hui, l'investissement optimal que je dois réaliser pour avoir un meilleur rendement ? ». A cette question traditionnelle d'un investisseur particulier à son conseiller, ce sera, peut-être bientôt, un logiciel imitant une voix humaine qui y répondra.

Avec la démocratisation fracassante de ChatGPT, ce scénario est si probable que des chercheurs de l'Université de Hongkong viennent de rendre leurs conclusions sur des tests menés cet été sur la célèbre intelligence artificielle générative d'OpenAI, sollicitée en tant que conseiller en investissement. Et elles ne laissent aucun doute : « 82 % des recommandations d'actions de ChatGPT sont logiques et 16 % ne sont pas claires. Cela suggère que ChatGPT a une capacité de raisonnement en tant qu'analyste financier », ont écrit en juillet 2023 les universitaires après avoir testé l'apprentissage automatique supervisé du robot d'OpenAI. « ChatGPT a la capacité de recommander des actions ou des actifs sur la base de données textuelles complexes sans structures », annoncent-ils

