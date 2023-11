Un libertarien remporte l'élection présidentielle en Argentine

Dimanche 19 novembre, le libertarien Javier Milei a remporté le second tour de l’élection présidentielle en Argentine face au centriste Sergio Massa. Celui qui s'est plutôt positionné en faveur du bitcoin durant sa campagne présidentielle, assumera la présidence de l’Argentine dès le 10 décembre à la place de Alberto Fernandez. "Aujourd’hui commence la fin de la décadence. C’en est fini du modèle appauvrissant de la “caste”.

Aujourd’hui, nous adoptons le modèle de la liberté, pour redevenir une puissance mondiale", a déclaré Javier Milei dans son discours de victoire. Agé de 53 ans, Javier Milei, qui s’est auto-proclamé "anarcho-capitaliste", a défendu un discours populiste et antisystème tout le long de sa campagne. Son programme économique a convaincu une partie de la population argentine, pays où la une situation économique s'est dégradée au cours des dernières années. L’Argentine fait en effet face à une inflation de 143% sur un an, quatre Argentins sur dix vivant aujourd'hui sous le seuil de pauvreté





