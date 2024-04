Un journaliste obtient gain de cause dans un procès posthume contre un écrivain

Rarement l’expression « le temps de la justice n’est pas celui des hommes » aura eu autant de sens : c’est en effet le 3 avril 2024, soit un mois après sa mort, que le journaliste Alexandre Comte a obtenu gain de cause – et réparation – dans le procès qui l’opposait à l’ écrivain Nicolas Rey, rapporte ActuaLitté. Le litige concernait quatre nouvelles écrites par le défunt et que Nicolas Rey avait intégrées au recueil Des nouvelles de l’amour, publié aux éditions de la Martinière en 2017.

Mais alors que les deux parties étaient convenues d’un accord de confidentialité (rémunérant Alexandre Comte à hauteur de 7.500 euros), celui-ci n’avait pas été respecté par l’auteur d’Un début prometteur. Un jugement conforté… mais trop tardif Alexandre Comte avait donc porté l’affaire en justice et le tribunal judiciaire de Paris lui avait accordé, en juillet 2020, une somme de 10.000 euros pour « dommage moral », rappelle ActuaLitté

Journaliste Procès Posthume Écrivain Nouvelles Recueil Tribunal Dommage Moral

