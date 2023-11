Hubert Seipel, célèbre journaliste allemand spécialiste de la Russie a été rémunéré par un proche de Poutine. Un journaliste allemand renommé, qui a écrit un livre favorable à Vladimir Poutine, a été rémunéré par un oligarque proche du président russe. Hubert Seipel, 73 ans, auteur et journaliste phare de la télévision allemande, est considéré comme l’un des meilleurs experts européens du régime russe.

Il aime se prévaloir de son accès privilégié à Vladimir Poutine, dont il a écrit la biographie. Le journaliste n’hésite d’ailleurs pas à diffuser des images de lui et du président russe chassant le cerf en Sibérie, ou se promenant à l'arrière d'une limousine dans les rues de Moscou. Il déclare avoir rencontré Vladimir Poutine une centaine de fois. Les portraits qu’Hubert Seipel a réalisés du chef du Kremlin lui ont valu de nombreux éloges, notamment parce qu’il était l’un des rares à dépeindre la Russie autrement que comme un pays menaçant. Hubert Seipel a aussi été le premier journaliste européen à décrocher une interview avec le lanceur d’alerte réfugié en Russie, Edward Snowde

:

EUROPE1: Russie : un complice du meurtre de Politkovskaïa gracié par Poutine après avoir combattu en UkraineCondamné à 20 ans de prison pour son rôle dans l'assassinat de la journaliste Anna Politkovskaïa en 2006, Sergueï Khadjikourbanov, un ex-policier russe, a été gracié Vladimir Poutine pour avoir rejoint les forces russes en Ukraine.

La source: Europe1 | Lire la suite »

BFMTV: Toulon: la présence d'Hubert Falco lors d'événements officiels questionne, sept mois après sa condamnationL'ancien maire de Toulon a été condamné en avril dernier à cinq ans d'inéligibilité. Depuis qu'il a été démis de son mandat, il se montre pourtant à de nombreuses inaugurations. Une présence qui interroge l'opposition.

La source: BFMTV | Lire la suite »

INVESTİNGFRANCE: Les sanctions occidentales contre la Russie : une double peine pour les EuropéensDans le cadre de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, l'Occident a pris d'innombrables sanctions contre Moscou dans le but d'amener le président russe Vladimir Poutine à la table des négociations. Mais au lieu des pourparlers de paix souhaités, seule la source d'énergie russe bon marché s'est tarie, ce qui a rapidement donné aux Européens le sentiment qu'ils souffraient bien plus des sanctions. La forte hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires n'a laissé personne indifférent, raison pour laquelle la politique a pris les mesures les plus diverses pour y remédier. Pourtant, les critiques à l'encontre des sanctions n'ont pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Les critiques ne tiennent pas compte du fait que l'air brûle déjà en Russie . En effet, alors qu'en Europe, on aura peut-être un peu froid l'hiver prochain, la population russe subit un sort bien plus dur

La source: InvestingFrance | Lire la suite »

LACROİX: La Commission européenne prépare de nouvelles sanctions contre la RussieLa Commission européenne espère annoncer mercredi un nouveau paquet de sanctions contre la Russie , qui devrait mettre un terme aux exportations russes de diamants vers l’UE, a annoncé lundi 13 novembre le patron de la diplomatie européenne Josep Borrell.

La source: LaCroix | Lire la suite »

EUROSPORT_FR: ATP Finals 2023 | Stefanos Tsitsipas : "Je suis dégoûté, c'est la deuxième fois que ça m'arrive au Masters"Blessé au dos, Stefanos Tsitsipas a été contraint à l'abandon mercredi face à Holger Rune après trois jeux, renonçant à la suite de son Masters. Désolé a posteriori de ne pas avoir laissé sa place à Hubert Hurkacz, il a expliqué que tout avait basculé lors de l'échauffement d'avant-match, alors qu'il avait reçu le feu vert médical pour tenter sa chance dans ce tournoi si prestigieux.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite »

MİDİLİBRE: 1 100 soldats tués en une seule journée de combat : les terribles pertes de l'armée russe face à la riposte ukDans un rapport du ministère ukrainien de la Défense publié ce dimanche 12 novembre 2023, la Russie aurait perdu près de 1 100 hommes en une seule journée. Le bilan matériel s'alourdit également.

La source: Midilibre | Lire la suite »