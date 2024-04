Un jeune joueur d'e-sport britannique raconte les conséquences néfastes de son succès

Son nom est inscrit dans le Livre Guinness des records. Jaden Ashman est le plus jeune joueur d’e-sport à avoir gagné autant d’argent. En 2019, le Britannique, alors âgé de 15 ans, termine deuxième de la Coupe du monde Fortnite en duo et empoche la somme colossale de 1,4 million de dollars. Mais, ce succès a été acquis au détriment de sa santé.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, mercredi 3 avril, le jeune homme, connu sous le nom de Wolfiez, raconte le revers de la médaille, relate le journal Le Parisien.Si, au départ, «tout semblait aller pour le mieux», et que l’argent gagné grâce à l’e-sport lui a permis d’offrir une maison à sa mère, cette pratique va vite avoir des répercussions néfastes. Le joueur de Fortnite va ainsi souffrir d’une douleur à la main, survenue après une «journée de jeu normale». Jaden Ashman doit alors arrêter ses compétitions durant trois ou quatre jours, une pause qui lui a permis de se rendre compte qu’il était «malheureux» dans sa vi

E-Sport Joueur Succès Répercussions Douleur Malheureux

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



MagazineCapital / 🏆 2. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Millionnaire à 15 ans, un champion de Fortnite raconte le revers de la médailleJaden Ashman, connu sous le nom de Woliez dans le monde de l’esport, est revenu sur son expérience dans une vidéo Tiktok.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Extradition de Julian Assange : la justice britannique demande de nouvelles garantiesLes juges de la Haute Cour de Londres ont donné un délai de trois semaines aux autorités américaines, qui veulent juger Julian Assange pour une fuite massive de documents confidentiels. Ils veulent s'assurer qu'aux États-Unis, Julian Assange pourra bénéficier du premier amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Swaine : cette vieille maison britannique qui fournit chapeaux et parapluies à HollywoodOutre Indiana Jones et Charles III, cette maison britannique fournit, depuis plus de cent ans, les gentlemen en chapeaux, attaché-cases et parapluies. Tombée dans le giron du groupe français Chargeurs, elle cherche désormais à séduire un public plus jeune et féminin.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Extradition d’Assange : la justice britannique demande de nouvelles garanties aux États-UnisLa justice britannique a demandé mardi 26 mars de nouvelles garanties aux États-Unis, où le lanceur d’alerte australien est poursuivi pour la diffusion de documents confidentiels sur les activités américaines militaires et diplomatiques, en particulier en Irak et en Afghanistan.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Extradition de Julian Assange: la justice britannique demande de nouvelles garantiesLa justice britannique a demandé mardi aux Etats-Unis de nouvelles garanties quant au traitement qui serait réservé à Julian Assange, sans quoi elle accorderait...

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

Extradition de Julian Assange : la justice britannique demande de nouvelles garanties aux États-UnisLa Haute Cour de Londres a demandé de nouvelles garanties pour l’extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks risque 175 ans de prison pour des fuites de documents confidentiels.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »