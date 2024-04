Un jeune homme tué gratuitement dans la rue

Jake Rainton n'avait que 23 ans et la vie devant lui. Il y a quelques mois, ce jeune homme a été tué totalement gratuitement. Attaqué dans la rue par un inconnu, il a fallu d'un unique coup de poing pour qu'il perde la vie. Son meurtrier de 25 ans, Ryan Patient, a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 10 ans de prison. Mais cette peine n'atténue pas celle de la mère de Jake Rainton. Dawn McGurty se rappelle du jour de sa mort comme si c'était hier.

Alors qu'il passait la soirée avec des amis, il a été attaqué par un homme qui fêtait un enterrement de vie de garçon. Prévenue par les copains de son fils, elle a tout de suite filé à l'hôpital."Je n’avais aucune idée de la gravité de la situation. J'ai été emmenée dans une pièce à côté et on m'a dit que rien ne pouvait être fait", a-t-elle confié. Les médecins n'ont rien pu faire Jake avait eu une grave fracture du crâne et plusieurs saignements au cerveau

