Un jeune homme mis en examen pour le viol d'une adolescente décédée

Le jeune homme mis en examen pour le viol début mars à Rantigny (Oise) de Shanon, décédée trois semaines plus tard, nie toute « violence », selon son avocate. L’adolescente de 13 ans « avait été hospitalisée dans un état grave, avec pronostic vital engagé » à la suite d’un viol, a indiqué samedi le procureur de la République de Senlis Loïc Abrial. Une autopsie médico-légale doit encore déterminer « précisément les causes du décès ».

Le suspect âgé de 19 ans a été mis en examen pour « viol commis sur un mineur de 15 ans par un majeur avec différence d’âge d’au moins 5 ans », et placé en détention provisoire, a précisé le procureur. Un autre jeune majeur et une collégienne amie de la victime ont été mis en examen pour non-empêchement de ce crime. Aucun n’a d’antécédent judiciaire. Invitée chez une amie « Mon client avait des raisons de penser qu’elle était plus âgée, et leur relation était réciproque », a fait valoir l’avocate du principal mis en cause, Me Caty Richar

