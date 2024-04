Un jeune boulanger de 20 ans ouvre son propre commerce à Mirandol-Bougnounac

C’est en présence de Christophe Ramond qu’Aurélien Lanet, jeune boulanger de 20 ans, a expliqué avec sincérité son parcours professionnel et l’appui dont il a bénéficié de la chambre des métiers de Cunac. Depuis le 1er décembre, il a ouvert son propre commerce à Mirandol- Bougnounac. Son père pâtissier lui a transmis son savoir-faire.

Et au fil de découverte de plusieurs stages de boulanger effectués en collège et une insertion au CFA avant de devenir apprenti, il a évolué pour ensuite devenir chef d’entreprise. « Je pratique ce métier avec amour et passion. Après mes années d’apprentissages, je souhaitais travailler mais en étant indépendant. Je voulais exprimer ma créativité, transmettre mon savoir-faire et rendre fier les personnes qui m’accompagnent. » Sa spécialité est le pain de tradition française avec des farines du moulin Rivière qui est un produit de qualité avec une farine certifiée Label roug

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Mirandol-Bourgnounac : Josiane Jamme-François nous a quittésJosiane Jamme-François, deuxième adjointe au maire, est décédée le 3 mars à l'âge de 71ans.

La Barkley, l'obsession d'Aurélien SanchezDans Aurélien Sanchez, la Barkley à ses pieds, documentaire disponible sur L'Équipe explore, le premier finisseur français de l'histoire revient sur ces six années où l'envie de se frotter à cette mystérieuse course américaine l'a habité.

Aurélien Taché ne soutiendra pas la candidate du parti écologisteLe député Aurélien Taché, membre du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, ne soutiendra pas la candidate du parti. Il soutiendra la liste de Manon Aubry et de la France insoumise pour les élections européennes et sera présent lors de la convention pour le lancement de la campagne de l'Union populaire. Il exprime également des désaccords avec la ligne du parti conduit par Marine Tondelier, notamment sur le refus de présenter une liste commune à gauche pour l'échéance du 9 juin.

Le député écologiste Aurélien Taché suspendu après l'annonce de son soutien à LFI aux européennesCe soutien public vaut à l'élu du Val-d'Oise, ancien du PS et de LREM, une procédure au sein des Écologistes qui pourrait aboutir à une exclusion.

Aurélien Taché soutiendra la liste de La France insoumise pour les élections européennesAprès avoir été membre de plusieurs partis politiques, Aurélien Taché soutiendra désormais la liste de La France insoumise pour les élections européennes de juin prochain.

Le Cadurcien Aurélien Sagnes double médaillé de bronze aux championnats de France en soufflerieDéjà double médaillé en 2023, Aurélien Sagnes, licencié à l'École de parachutisme de Cahors, a de nouveau brillé lors des championnats de France en soufflerie qui se sont déroulés à Bordeaux en se hissant à deux reprises sur le podium.

