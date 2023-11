Un jeu vidéo créé grâce à l'IA fait sensation sur les réseaux sociaux

04/11/2023 11:18:00 Clubic 2 min.

Un artiste espagnol a relevé le défi de créer un jeu vidéo en utilisant l'IA, plus précisément ChatGPT. Il a généré le code pour un jeu inspiré d'Angry Birds en utilisant JavaScript et a utilisé des images pour créer les éléments visuels du jeu. Le processus a pris une dizaine d'heures et le résultat est remarquable.