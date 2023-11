Un Italien en finale du Masters pour la première fois de l'histoire

Premier italien de l’histoire à se hisser en finale du Masters, le joueur de 22 ans a l’opportunité de conclure une semaine de rêve, ponctuée de 4 victoires avec la manière, par un titre qui ferait sensation devant son public. Cette finale face à Novak Djokovic est, pour le 4e mondial, l’occasion de confirmer une année 2023 où il n’a cessé de franchir de nouveaux paliers.Unie derrière son jeune champion, l’Italie va frissonner ce dimanche.

Pour la première fois en 54 ans, nos voisins transalpins ont vu l’un des leurs s’assurer une place en finale du Masters. Et au vu de ce que démontre Jannik Sinner depuis quelques semaines, leurs espoirs de voir un Italien, qui plus est à Turin, remporter le dernier grand titre de la saison, est plus que jamais vivace. Et ce même si Novak Djokovic se trouve en face.D’aucun font remarquer qu’en cas de 5e victoire consécutive au Pala Alpitour, le prodige de 22 ans pourrait empocher la plus grosse somme jamais gagnée sur un tournoi ATP, à hauteur de 4 801 500 dollar





