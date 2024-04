Un international argentin rejoint le SUA en Lot-et-Garonne

Un international va débarquer en Lot-et-Garonne l’été prochain ! L’ Argentin Santiago Socino, sélectionné avec les Pumas à sept reprises, s’est en effet engagé jusqu’en 2027 avec le SUA . Talonneur de Gloucester, il sera chargé d’amener son expérience au groupe, et devrait donner de précieux conseils en ce sens au jeune Pierre Jouvin. Des accusations de racisme Durant toute sa carrière, Socino a alterné entre l’ Argentin e et l’Angleterre.

Après cela, il revient en Europe en 2020, s’engageant avec Gloucester. À la fin de cette même année, l’Argentin se retrouve au cœur d’une lourde polémique. Les médias sud-americains ressortent des anciens tweets à caractère racistes et xénophobes publiés sur les réseaux sociaux par Pablo Matera, Guido Petti et Socino entre 2011 et 2013. Ce dernier avait notamment visé dans ses propos un quartier juif de Buenos Aires, Villa Crespo.

International Argentin Rugby SUA Lot-Et-Garonne

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



ladepeche31 / 🏆 17. in FR

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Sud-Gironde et Lot-et-Garonne : alerte emploi du 18 mars | Le Républicain Lot-et-Garonne14 offres d'emploi à pourvoir rapidement en Lot-et-Garonne et Sud-Gironde

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Sud-Gironde et Lot-et-Garonne : alerte emploi du 2 avril | Le Républicain Lot-et-Garonne12 offres d'emploi à pourvoir rapidement en Lot-et-Garonne et Sud-Gironde

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Lot-et-Garonne : Val de Garonne Agglomération flèche 487 hectares pour développer les énergies renouvelablesLa surface a été identifiée dans 27 communes, sur les 43 de l’Agglomération, pour permettre la facilitation administrative de projets de production d’énergies renouvelables

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Lot-et-Garonne : Enedis et les pompiers mettent leurs forces en communL’entreprise publique et le Sdis 47 ont renouvelé leur partenariat d’échange de compétences

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

André Manoukian signe son grand retour à l’Albret Jazz Festival en Lot-et-GaronneCe dimanche, les organisateurs de l’Albret Jazz Festival ont dévoilé le programme de la soirée d’ouverture, le 6 septembre.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Albert II de Monaco est annoncé pour juillet prochain à Duras en Lot-et-GaronneSon altesse prince de Monaco sera le 15 juillet à Duras, terre de ses ancêtres, à l’occasion de l’inauguration de l’église Sainte-Madeleine

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »