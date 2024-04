Un influenceur français supprime son compte Instagram après avoir incité ses abonnés à parier sur des produits financiers risqués

L’influenceur Marc Blata, à l’époque suivi par plus de 4 millions d’abonnés, avait réussi à convaincre une partie de ses fans de parier sur des produits financiers risqués. Son dicton était toujours le même : 'Copiez, collez, encaissez'. Il demandait à ses abonnées d’investir de l’argent, puis de 'copier' les positions financières qu’il leur envoyait. C’est ce qu’on appelle du copy-trading.

Quand l’abonné s’inscrivait via l’influenceur, il était conduit sur le Forex, un marché mondial où s'échangent des devises comme l’euro ou le dollar. Ici, pas de régulation comme sur le marché de la Bourse, le but est de miser sur le cours d’une monnaie. Selon l’AMF, l’Autorité des marchés financiers, 80% des investisseurs perdent sur le Forex. Ceux qui ont porté plainte contre Marc Blata affirment avoir perdu entre 500 et 29 000 euros. A la suite de leur plainte, le compte de l’influenceur sur Instagram a été supprim

