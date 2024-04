Un incident lors de l'inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis

Une cabriole mal maîtrisée pour une inauguration. Le centre aquatique olympique de Saint-Denis , inauguré ce jeudi, a vécu son premier couac. Pour inaugurer les plongeoirs de cette nouvelle piscine, trois plongeurs ont réalisé un spectacle qui ne s’est pas déroulé comme prévu. L’un des trois a perdu l’équilibre et s’est retrouvé d’ans l’eau plus vite que ses collègues. Un incident qu’on espère sans conséquence pour l’athlète. X.

com / Contenu embed Twitter Avant cela, Emmanuel Macron avait inauguré ce jeudi le centre aquatique olympique de Saint-Denis, qui accueillera les épreuves de natation synchronisée, de plongeon et de water-polo lors des Jeux de Paris, avant de lancer une "revue de chantier" générale à près de cent jours du rendez-vous planétaire. Lien interne vers l’article n°11867301 L’Elysée vante une "prouesse architecturale et écologique" qui "incarne parfaitement ceux en quoi les Jeux peuvent être utiles au pays

Inauguration Centre Aquatique Olympique Saint-Denis Plongeur Incident

France

