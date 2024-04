Un immeuble squatté devient un lieu de vie et de création artistique à Nantes

À Nantes , un immeuble squatté devient un lieu de vie et de création artistique . Des artistes et des personnes en résidence y occupent les chambres et les espaces communs. Le rez-de-chaussée est prêté à des professionnels tels qu'un coiffeur, un tatoueur et un peintre.

Le sous-sol a été transformé en atelier de menuiserie et de vannerie, en galerie d'expositions et en salle de répétition et de concert. Cet immeuble est devenu un lieu incontournable pour les artistes alternatifs de Nantes.

Nantes Immeuble Squatté Vie Création Artistique Résidence Artistes Atelier Galerie Concert

