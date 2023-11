Un immeuble menace de s'effondrer au centre-ville de Mâcon, deux autres bâtiments évacués

"].join("")}var c="body",e=h;if(!e)return setTimeout(q,100);a.P(1);var d="appendChild",g="createElement",i="src",k=h("div"),l=k(h("div")),f=h("iframe"),n="document",p;k.style.display="none";e.insertBefore(k,e.firstChild).id=o+"-"+j;f.frameBorder="0";f.id=o+"-frame-"+j;/MSIE+6/.test(navigator.userAgent)&&(f="javascript:false");f.

De maçon à masseur : une reconversion réussie malgré une déficience visuelleSylvain, atteint d'une rétinopathie pigmentaire, a ouvert son entreprise de massage à Saint-Malo après avoir travaillé dans le bâtiment pendant 25 ans. Sa vision limitée ne l'empêche pas de pratiquer son nouveau métier avec succès. Lire la suite ⮕

Perturbations sur la ligne à grande vitesse Sud-EstLe trafic sur la ligne à grande vitesse Sud-Est a été perturbé avec des retards allant jusqu'à 3h30 pour les TGV et OUIGO circulant entre Lyon et Mâcon Loché. La SNCF a dû procéder à une opération de bûcheronnage pour dégager un arbre sur les voies. Le trafic a repris mais des perturbations sont encore prévues en fin de journée. Lire la suite ⮕

L'inflation galopante en France : un abus de langageDepuis que la hausse des prix à la consommation a franchi la barre des 5% l’an, les Français crient à « l’inflation galopante ». Cependant, les taux d'inflation en Argentine, au Liban et au Venezuela dépassent largement ceux de la France, illustrant ainsi la véritable définition de l'inflation. Lire la suite ⮕

Mbappé atteint les 250 buts en clubsKylian Mbappé devient le 2e plus jeune joueur de l'histoire à inscrire son 250e but avec un club du Top 5 européen en compétition officielle, derrière Jimmy Greaves. Le Français fait même mieux que Lionel Messi en atteignant cette barre à l'âge de 24 ans et 313 jours. Affaire à suivre... Lire la suite ⮕

Accident de circulation lors d'une intervention policière à Soulac-sur-MerLes gendarmes de Soulac-sur-Mer ont été impliqués dans un accident de circulation lors d'une intervention. Le conducteur responsable de l'accident était également l'auteur présumé des violences commises avec une barre de fer. Lire la suite ⮕

Revote pour pourvoir les cinq sièges vacantsParmi les 609 inscrits, seulement 216 votants sont allés aux urnes. Sur les 185 exprimés, (25 nuls et 6 blancs), aucun des six candidats n’a passé la barre du quart des inscrits, condition sine qua non pour être élu, en plus d’obtenir la majorité absolue. Il faudra donc revoter dimanche 5 novembre pour pourvoir les cinq sièges vacants. Les résultats : Alain Galinat 134 voix, Cyril Verbroucht 117 voix, Lionel Bonnet 116 voix, Marc Fortin 115 voix, Mélanie Paziault 113 voix et Dominique Pauvert 70 voix. Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète. Lire la suite ⮕