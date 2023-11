Un imbroglio sans précédent à la tête d'OpenAI

Un scénario digne d'Hollywood. Ce mercredi au petit matin, Sam Altman a récupéré son poste de CEO d'OpenAI et ainsi mis fin à un imbroglio jamais vu dans l'Histoire de la Silicon Valley. Pendant cinq jours, l'entreprise créatrice de ChatGPT, nouvelle star de la tech américaine, a changé trois fois de CEO pour au final... revenir au statu quo. Si la direction d'OpenAI n'a pas changé, le feuilleton rocambolesque va tout de même laisser des traces dans la gouvernance d'OpenAI.

Le conseil d'administration à l'origine de la destitution d'Altman n'est plus, et le nouveau conseil mis en place ce mercredi n'a que pour objectif d'assurer la transition avant la nomination d'un conseil élargi. Avec une mission : qu'un tel fiasco ne se reproduise pas, alors que l'entreprise ambitionne de créer des intelligences toujours plus puissantes, et donc dangereuses. 17 novembre, coup d'Etat à la tête d'OpenAI Vendredi soir, à la surprise générale, OpenAI publie un communiqué pour annoncer le licenciement de son dirigeant Sam Altma





