Un illustrateur français remporte deux prix au New York International Films Awards

Il y a, dit-on, tous les mois une ambiance folle au coeur de Manhattan, lors du New York International Films Awards. Et il arrive parfois que l'on y applaudisse pour son travail d'illustrateur passionné un Pennois de 39 ans, habitant à 6 351 km de là, Ludovic Rodriguez-Pascal. 'Depuis tout petit, je dessine, je me vois toujours un crayon à la main, affirme l'artiste. Et depuis quelques années, un stylet de palette graphique.

Avoir deux awards pour mon travail ne peut que me stimuler, m'encourager à poursuivre.'Bosseur infatigable, avec un souci perfectionniste chevillé au corps, Ludo a illustré deux épisodes entiers du comics Le Garde républicain, avant de s'inspirer récemment des peintres de la Renaissance. Il est capable de sauter allègrement d'affiches de films à la création de bandes dessinées, de séries ou de jeux vidéo. Depuis le début de l'année, c'est au moins 30 affiches qu'il a dessinée

