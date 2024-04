Un hydroglisseur chavire en Floride lors d'une observation d'alligator

La balade en hydroglisseur en Floride tourne au cauchemar lorsque l'embarcation chavire à cause d'un virage serré effectué par le conducteur pour observer un alligator. L'accident s'est produit le 29 mars 2024, sans faire de blessés graves parmi les dix passagers qui ont tous été secourus.

