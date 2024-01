Un hublot arraché en plein vol pour un avion de l'Alaska Airlines

Alors que l’avion a décollé depuis vingt minutes, un hublot s’arrache en plein vol sous le regard atterré des 171 passagers et six membres d’équipage de l’Alaska Airlines. Par chance, personne n’a été blessé lors de cet incident impressionnant, vendredi 5 janvier 2024. Mais, une fois de plus, il remet en cause la fiabilité du Boeing 737 MAX, confronté à plusieurs incidents techniques ces dernières années. On fait le point.

Alors qu’il venait juste de décoller peu après 18 h, heure locale, un Boeing 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines a vu l’un de ses hublots être arraché, ainsi qu’une partie du fuselage (une porte), alors qu’il était à 5 000 mètres d’altitude. À l’intérieur, 171 passagers et six membres d’équipage ont assisté à la scène. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre l’ampleur des dégâts. Par chance, personne n’était assis à proximité de ce hublot. Seuls quelques passagers ont été légèrement blessés, notamment un adolescent assis à une rangée du hublot qui a eu sa chemise arrachée à cause de la décompressio





OuestFrance » / 🏆 60. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pourquoi la Model Y est-elle éligible au bonus écologique en 2024 alors que la Model 3 ne l'est pas ?La Model Y bénéficiera du bonus écologique en 2024 tandis que la Model 3 en sera exclue. Cette décision a des conséquences majeures pour les véhicules produits en Chine. Pourquoi un véhicule plus petit, plus efficient et moins cher ne bénéficie-t-il plus du bonus écologique ?

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »

Week-end Histoire. Les confidences de la dernière compagne d'Yves Montand, Carole Amiel : 'Il a tout eu dans sAlors qu’Arte diffuse un documentaire sur l’artiste, mort il y a 32 ans, sa dernière compagne et mère de son fils unique raconte leur histoire d’amour.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Cinq morts, 379 passagers évacués… Ce que l’on sait du spectaculaire accident d’avion au JaponQuelque 379 passagers et membres d’équipage ont été évacués d’un avion de la Japan Airlines qui a pris feu ce mardi 2 janvier sur le tarmac de l’aéroport de Tokyo-Haneda, après une probable collision avec un appareil des garde-côtes japonais. Voici ce que l’on sait de cet accident qui a fait cinq victimes.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Vivre le célibat : entre incompréhensions et clichésAlors que le couple continue de s’imposer comme une norme sociale puissante, vivre le célibat n’est pas toujours aisé. Qu’il soit subi ou choisi, ce statut de célibataire peut susciter chez les proches incompréhensions, maladresses et clichés. Témoignages et décryptages pour les dépasser.

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

Le sens des termes « libéral », « capitaliste » « socialiste », « social-démocrate », « social-libéral »Depuis les vœux de Nouvel- An du Président, les articles de presse, billets de blogs, commentaires de forums, etc., sur le thème « Hollande est-il vraiment socialiste ? » se multiplient ; il m’a donc semblé utile de remettre en ligne un article, publié il y a près d’un an, pour rappeler le sens des termes ( « libéral », « capitaliste » « socialiste », « social-démocrate », « social-libéral ») que nous employons trop souvent de façon indifférenciée, alors qu’ils ont chacun un sens bien précis et nettement distinct.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »

Mort de Jacques Delors : dans les coulisses de « 7 /7 », le jour où il a renoncé à la présidentielleCe fut l’émission la plus difficile de sa vie. Celle où il a annoncé qu’il ne serait pas candidat à la présidence de la République, alors que tous les sondages le donnaient gagnant. En direct sur TF1, ce dimanche de 1994, Jacques Delors a tenu en haleine 12 millions de téléspectateurs, dans un suspens inouï.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »