Un homme retrouvé mort à son domicile de Rambouillet

Un homme de 52 ans a été retrouvé mort à son domicile de Rambouillet (Yvelines), dans la matinée du lundi 1er avril 2024. La découverte a été faite par son père qui était sans nouvelle depuis au moins deux jours, comme le rapporte Le Parisien. C’est lui qui a alerté les secours aux alentours de 10 h 40.Sa main était posée sur le point d'entrée de la balleLe corps de la victime présentait un impact de balle au niveau du thorax.

Impact qui n’a pas été vu tout de suite par le premier médecin intervenant. La main de la victime était posée sur le point d’entrée.Cette découverte a de facto entraîné la saisie de la police judiciaire par le parquet de Versailles qui s’est rendu sur place, dans un petit pavillon de la rue de Grenonvilliers.Plusieurs armes retrouvéesLors des constatations, les enquêteurs ont saisi plusieurs armes, dont une carabine, un fusil et un arc de tir sportif.« Une seule balle semble avoir été tirée. Elle est ressortie par le do

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



actufr / 🏆 1. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

JO 2024: Le Comité d'organisation de Paris 2024 confirme l'augmentation de sa masse salarialeJO 2024: Le Comité d'organisation de Paris 2024 confirme l'augmentation de sa masse salariale

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

Audit énergétique : attention, les règles changent à partir du 1er avril 2024Pour obtenir des aides MaPrimeRénov’ dans le cadre d’une rénovation globale d’un logement, l’administration exige des propriétaires un audit énergétique du bien, dont une partie du coût peut être remboursée. Mais à partir du 1er avril 2024, les règles changent.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

MaPrimeRénov' : attention, les aides sur ces travaux baissent au 1er avril 2024A partir du 1er avril, le montant des aides MaPrimeRénov’ pour l’installation de chaudières ou poêles à bois va être réduit. Les propriétaires n’ont donc plus que quelques jours pour déposer un dossier s’ils souhaitent bénéficier d’un maximum de subventions.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Résultat Loto (FDJ) : tirage du lundi 1er avril 2024Le Loto est un jeu de hasard qui a lieu 3 fois par semaine : le lundi, le mercredi et le samedi. Ce lundi 1er avril 2024, un montant de 2 millions d’euros est à remporter. On vous partage ci-dessous les numéros du dernier tirage.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

L'intégrale de l'After Foot du lundi 1er avril 2024L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

L'After Foot du lundi 1er avril 2024L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Cette année, l’ « After Foot » fête ses 16 ans et propose un choc des générations ! Composée de ceux qui ont grandi avec l’After, la « Génération After » prendra les commandes de l’émission entre 20h et 22h.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »