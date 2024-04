Un homme meurt noyé dans le canal Saint-Martin après une bagarre

Quai de Valmy (Xe). Moussa est mort noyé dans le canal Saint-Martin après une bagarre avec Ibrahim pour un bout de bitume.La violence de la scène a choqué les témoins. Ibrahim K, 26 ans, a été mis en examen pour meurtre, mardi soir à Paris, avant d’être écroué. Ce jeune homme, est soupçonné d’avoir, dimanche matin sur le canal Saint-Martin, battu à mort. Il aurait commis l’irréparable pour un coin de bitume où il avait l’habitude de dormir.

« Les faits sont graves et le mode opératoire démontre que cet homme est très dangereux. Il pourrait s’attaquer aux témoins qui sont majoritairement des membres de sa communauté, précise le procureur dans ses réquisitions devant le juge des libertés et de la détention. Cet homme prend de la drogue, il est sans domicile et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ».Quelques minutes plus tôt, une bagarre vient d’éclater entre les migrants qui sont installés sur les bords du canal dans un camp de fortun

