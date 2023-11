Un homme lourdement armé retrouvé mort dans un parc d’attractions américain

Il était « armé d'un fusil semi-automatique et d'une arme de poing semi-automatique et de plusieurs chargeurs chargés pour les deux armes », ont indiqué les enquêteurs dans un communiqué. « Il portait un gilet pare-balles et ce qui semblait être un casque balistique.

« Compte tenu de la quantité d'armes, de munitions et d'explosifs trouvés, le suspect aurait pu mener une attaque aux proportions dévastatrices sur notre communauté et nos premiers répondants. Nous avons été extrêmement chanceux qu'il n'ait pas été de l'avant peu importe le plan qu'il avait en tête », a poursuivi le shérif Lou Vallario, lors d'une conférence de presse lundi.

