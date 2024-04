Un homme jugé pour zoophilie sur un berger allemand

Convoqué au tribunal de Nevers ce 2 avril, Baptiste a expliqué avoir découvert la zoophilie via "une fenêtre pop-up" d’un site pornographique en 2019. Un terrible engrenage se créer. À ce moment-là, l’adolescent né en 1998, télécharge des milliers de photos (plus de 2 000) et vidéos montrant ce genre de pratique déviante. Plusieurs signalements à son encontre Ce sont nos confrères de La République du Centre qui révèlent cette affaire sordide.

Baptiste était jugé pour "atteinte sexuelle sur un animal domestique et sollicitation d’atteinte sexuelle". Âgé de 25 ans, le dog sitter aurait commis plusieurs actes de zoophilie sur un berger allemand dont il avait la garde, entre septembre et décembre 2023. Mais l’enquête menée par La République du Centre rapporte que le jeune homme zoophile aurait sévi plusieurs fois dans toute la France. Divers signalements à son encontre auraient ainsi été enregistrés dans les villes de Toulouse, Grenoble, Lille, Saint-Malo et en Belgiqu

Zoophilie Tribunal Nevers Berger Allemand Actes Signalements

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Midilibre / 🏆 16. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

France-Chili en amical : Kylian Mbappé lucide et confiant pour l’équipe de FranceTrois jours après avoir été corrigés par l’Allemagne 2 à 0 à Lyon, les Bleus affrontent, ce mardi, le Chili en match amical à 21 heures au stade Vélodrome de Marseille. Les vice-champions du monde ont intérêt à s’imposer face à une modeste équipe chilienne pour éviter que le doute ne s’installe.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

KFC France veut ouvrir 40 nouveaux restaurants en France en 2024En 2023, le géant américain du poulet a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 15% sur un an à 850 millions d'euros dans l’Hexagone, malgré l’inflation. La chaîne sert plus de 200.000 clients par jour en France.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

L'info de France Inter : écouter le podcast et replay de France InterLes dernières informations développées par la rédaction de France Inter.

La source: franceinter - 🏆 33. / 63 Lire la suite »

Championnats de France de cross country : l'Alésien Michaël Gras champion de FrancePas favori mais plutôt outsider au départ, l'athlète de l'Alès C2A a été sacré champion de France de cross country pour la première fois de sa carrière, ce dimanche 10 mars à Cap Découverte, dans le Tarn. Une consécration, à 32 ans.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Stade Rochelais : l’ouvreur Hugo Reus appelé par l’équipe de France U20 avant FranceChampion du monde en titre avec les Bleuets, le Périgourdin des Jaune et Noir avait jusqu’ici été retenu par son club. Pour préparer ce dernier match du Tournoi, il sera accompagné par Simon Huchet et Nathan Bollengier

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Flavien Masson (SVA France) : SVA France propose des solutions de maintien à domicileVIDÉO - Ce samedi 9 mars, Flavien Masson, responsable du développement de SVA France, s'est penché sur l'historique de SVA France et ses solutions de maintien à domicile, à l’instar de douches destinées aux personnes âgées ou à mobilité réduite, dans l'émission Focus PME présentée par Vincent Touraine....

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »