Un homme jugé pour la détention de milliers de photos pédopornographiques

Le dégoût est prégnant dans la salle d’audience du tribunal judiciaire d’Agen, ce mercredi 3 avril. En effet, un homme originaire de Nérac est jugé pour la détention de 411 000 photos et 11 000 vidéos à caractère pédopornographique sur son ordinateur. Handicapé par son obésité, il se déplace à l’aide d’une canne et tient un petit sac à dos jaune dans son autre main. C’est sur une chaise qu’il répondra aux questions du juge.

Totalement désocialisé, il ne sortait de chez lui "que pour promener son chien." "J’ai eu une addiction pour le téléchargement, je n’étais pas excité, je ne sais pas pourquoi je regardais", se défend le prévenu à la barre. Néanmoins, le procureur le questionne sur l’utilisation d’une bassine, situé à côté de son ordinateur : "C’était quand je me masturbais." Un stock commencé en 2020 C’est en 2020 qu’il commence à télécharger du contenu pédocriminel via des plateformes de "Peer to Peer", autrement dit des sites comme "E-mule

