Un homme accusé d’avoir reconnu 17 enfants en situation irrégulière dans le but de les naturaliser

Un homme accusé d’avoir reconnu 17 enfants en situation irrégulière dans le but de les naturaliserUn Français d’origine camerounaise serait au cœur d’une fraude visant à régulariser les situations de 17 étrangers en France, a révélé. Il est accusé d’avoir déclaré des faux liens de parenté contre de l’argent, permettant ainsi de naturaliser de jeunes étrangers nés de parents africains.

L’homme opérait avec deux rabatteurs auprès de jeunes mères venant en majorité du Cameroun, pour obtenir des titres de séjour à leurs enfants. Il proposait ses services pour de l’argent – parfois jusqu’à 500 euros - ou bien même pour des faveurs « en nature ».

S’en est suivie la vérification de tous les documents déposés en mairie et des tests ADN pour arriver à une conclusion : l’homme n’était biologiquement le parent d’aucune des jeunes personnes. Le 13 octobre, la brigade mobile de recherches de la police aux frontières (PAF) a procédé à l’arrestation du suspect et de ses complices. Ils sont poursuivis pour reconnaissances frauduleuses de paternité et aide aux séjours irréguliers. Ils ont reconnu les faits, mais ont déclaré avoir agi pour aider les familles. Leur procès est prévu pour la fin du mois de novembre 2024.

