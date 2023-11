Un handicapé prépare l'ascension de l'Aconcagua, le plus haut sommet d'Amérique

Un exploit par an, cela va devenir une habitude pour le Nordiste Morad Ferrahi ! Malgré son handicap moteur, et des jambes atrophiées, il prépare l'ascension du plus haut sommet d'Amérique, après celui du Mont blanc en 2021 et du Kilimanjaro en 2022. Départ en janvier 2024, pour 15 jours d'escalade ! Cela fait 2 mois qu'il s'entraîne, à raison de 13 séances par semaine. Et cela va encore s'intensifier.

L'Aconcagua, le colosseBasé en Argentine, l'Aconcagua est situé à 6 962 mètres d'altitude, au sein de la Cordillère des Andes, 'le plus haut sommet d'Amérique !' Il y avait aussi le Mont Népal à 6300 m, mais Morad voulait plus haut ! 'Comme le Kilimanjaro, c'était 5800 mètres, je voulais un défi encore plus grand !'En quoi consistent ses entraînements actuellement ? La liste est impressionnante. 'Je me lève à 6h en semaine et 5h30 le week-end. Je commence toujours par 1h15 de muscu et cardi

:

