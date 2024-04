Un groupe de pirates informatiques chinois inculpé pour des attaques par e-mail

Le groupe de pirates informatiques chinois APT31 a été inculpé par la justice américaine pour avoir envoyé 10 000 e-mails infectés en 2021. Parmi les cibles de ces attaques se trouve le groupe d'alerte international sur les droits de l'homme en Chine.

Cette affaire met en lumière la fermeture totalitaire du régime chinois et les ingérences de ses services.

