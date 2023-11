« Un geste anti-gaspi » : il fabrique des jus de fruits sur des parkings

Notre but c’est de générer un geste anti-gaspi pour valoriser les fruits avec la possibilité d’une conservation de 2 ans Pour soutenir le travail de la rédaction, certains de nos articles sont payants. Nous proposons de débloquer cet article en vous inscrivant à la newsletter La Matinale.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ACTUFR: La Ferté-Gaucher : Dominique Bonnivard est pour une opposition constructiveAncien maire de Courgivaux et élu dans une communauté de communes, Dominique Bonnivard incarne une opposition tranquille, mais déterminée.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

ACTUFR: La Ferté-Gaucher : succès du premier Repair CaféOrganisé dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation par La Ressourcerie des 2 Morin, ce premier Repair Café fertois a vu 16 personnes inscrites.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Pour étoffer sa collection de graines, la médiathèque de La Ferté-Bernard lance un appel aux donsAu milieu des livres et autres jeux disponibles à la médiathèque de La Ferté-Bernard, il est possible, depuis quelques années, de se procurer des graines. Pour étoffer son catalogue, la médiathèque lance un appel aux dons.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

CNEWS: Paris : un homme retrouvé mort dans une voiture incendiée dans le 13e arrondissementUn homme a été retrouvé mort dans une voiture incendiée dans le 13e arrondissement de Paris mardi soir, a annoncé le parquet ce mercredi 1er novembre.

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Dans le Puy-de-Dôme, les cabines de téléconsultation dans les pharmacies se développentLes cabines de téléconsultation se multiplient dans les pharmacies. Le phénomène prend de l’ampleur dans les villes aussi bien qu’à la campagne. Face au manque chronique de médecins généralistes, les officines s’adaptent...

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

BFMTV: Paris: un corps découvert dans une voiture lors d'un incendie dans le 13e arrondissementINFO BFM Paris Ile-de-France - Un corps calciné a été retrouvé dans un véhicule, alors que les pompiers intervenaient pour un incendie dans un parking.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕