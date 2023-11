Un Gazaoui partagé entre espoir et inquiétude

Cela fait quatre jours qu’Al Jazeera parle d’une possible trêve humanitaire accompagnée d’un échange de prisonniers à Gaza. Quatre jours que Yaser est partagé entre espoir et inquiétude. "Je suis comme Saint-Thomas, je crois ce que je vois!", soupire ce Gazaoui fatigué. En octobre, il a perdu 24 membres de sa famille dans un bombardement israélien sur Gaza ville. "Des cousins, des cousines et leurs enfants. Je suis allé voir une psychiatre début novembre. Elle m’aide énormément.

" À 48 ans, sa thèse en mathématiques appliquée est bien loin. Yaser est en train de faire des démarches à Montauban pour devenir chef d’établissement de santé. Un projet de reconversion professionnelle qu’il repousserait volontiers s’il pouvait apporter son concours de secouriste à une ONG, aux portes de Gaza, le territoire où il a passé les 23 premières années de sa vi





