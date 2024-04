Un garçon de 12 ans a probablement planifié la fusillade dans une école en Finlande

Le garçon de 12 ans qui a tué par balles un élève de sa classe et gravement blessé deux filles dans une école en Finlande , a probablement planifié son acte, a dit jeudi la police. La Finlande est encore sous le choc de la fusillade qui s'est produite mardi matin dans une école de la quatrième ville du pays, Vantaa, au nord de la capitale Helsinki.

"L'enquête préliminaire a mis au jour des faits suggérant que l'acte a été planifié", a dit le responsable de la police qui dirige l'enquête, Marko Sarkka, cité dans un communiqué. "Les recherches effectuées sur les appareils saisis qui étaient en possession du suspect, un téléphone et un ordinateur, ont révélé des éléments qui confirment cette hypothèse", a ajouté M. Sarkka. La police avait indiqué mercredi que l'auteur des tirs avait justifié son geste par le harcèlement dont il était victime. Le garçon avait rejoint l'école Viertola en début d'anné

Garçon 12 Ans Fusillade École Finlande Planifié Enquête Police

