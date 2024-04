Un film d'action sanglant arrive en 2024

En 2024, il va y avoir du sang. Les amateurs d’action en auront pour leur argent, tandis que le genre s’invite plus régulièrement sur le grand écran. Vertigo Entertainment présente sa dernière création, au rayon baston dans les règles de l’art.. Des années auparavant, sa famille a été décimée par Hilda Van Der Koy, la matriarche d’une dynastie post-apocalyptique. Le récit sera construit autour du handicap du jeune homme et c’estqui narrera ses aventures musclées.

Il s’agira de suivre son entraînement pour devenir une véritable machine à tuer, et obtenir réparation. Après un teaser intriguant, la bande-annonce annonce enfin la couleur. Elle sera carmin. Non censurée, la séquence ne lésine pas surn’a pas encore de fenêtre de sortie dans l’Hexagone. On peut néanmoins espérer que celle-ci soit fixée très prochainement. Il s’agira de la première incursiondans les salles obscures françaises

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



JournalDuGeek / 🏆 13. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

France (F) en direct, Tournoi de Tournoi des 6 Nations (F) 2024 (30/03/2024)Le sport en direct sur L'Équipe. Les informations, résultats et classements de tous les sports. Directs commentés, images et vidéos à regarder et à partager !

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

KFC France veut ouvrir 40 nouveaux restaurants en France en 2024En 2023, le géant américain du poulet a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 15% sur un an à 850 millions d'euros dans l’Hexagone, malgré l’inflation. La chaîne sert plus de 200.000 clients par jour en France.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

JO de Paris 2024: comment des membres de 'Saccage 2024' infiltrent l’organisation des JeuxDepuis des semaines, 'Saccage 2024' est présenté par les autorités comme un collectif 'pouvant perturber' le relais de la flamme des Jeux olympiques et l’organisation de la compétition. Des membres du collectif se défendent et estiment qu’ils sont 'juste là pour diffuser leurs informations sur les...

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

JO 2024: Le Comité d'organisation de Paris 2024 confirme l'augmentation de sa masse salarialeJO 2024: Le Comité d'organisation de Paris 2024 confirme l'augmentation de sa masse salariale

La source: InvestingFrance - 🏆 75. / 51 Lire la suite »

France Espoirs - États-Unis EspoirsMatches amicaux espoirs 2023-2024, 25/03/2024

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Italie à suivre en direct, Tournoi de Tournoi des 6 nations 2024 (16/03/2024)Bienvenue sur le live de L'Équipe pour suivre ce match de rugby en direct entre Galles et Italie (Tournoi des 6 nations 2024, 5e journée). Le coup d'envoi de ce match, qui se déroulera au Millennium Stadium (Cardiff) sera donné le samedi 16 mars à 15h15.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »