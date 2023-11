Un étudiant français crée sa micro-entreprise de photographie de voyage en Asie

Valentin Anger, 23 ans, est natif de La Bouëxière. Étudiant en Master à l'IGR IAE de Rennes, le jeune homme est passionné de photos et de voyages depuis l'adolescence. Durant la crise du Covid, il voyage beaucoup en Bretagne et réalise de nombreuses photos qu'il documente sur les réseaux sociaux. « Ça me plaisait bien et ça plaisait. J'ai reçu pas mal de soutien, c'était motivant », confie Valentin. Un début précurseur.

Découverte de l'AsieEn troisième année de sa licence, il loupe une opportunité d'année de césure en raison de la crise sanitaire. Mais Valentin ne perd pas son envie de voyager. Il a alors la possibilité de réaliser une année internationale entre son master 1 et son master 2, tout en restant affilié à son école.Ce sera l'opportunité pour lui de créer sa micro-entreprise comme photographe de voyage dans l'objectif de se professionnaliser.Valentin fait le choix de partir en Asie d'août 2022 à juin 2023. « Un continent qui m'attirait beaucoup en raison de paysages et de la culture »





