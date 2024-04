Un équipement innovant pour les personnes handicapées

Récemment, la Maison d'accueil spécialisée Les Bruyères, située à Guémené-sur-Scorff, s'est doté d'un équipement innovant, nommé la Tovertafel. Pour les animateurs, c'est un outil simple d'utilisation qui ne nécessite aucune préparation au préalable. Les professionnels ont tout simplement à installer les résidents autour de la table, à allumer la machine et ensuite commencer la séance. Un outil interactif, stimulant et divertissant.

Cet outil interactif, qui projette des jeux sur une table ou sur le sol par le biais d'un projecteur fixé au plafond, commence tout juste à se développer dans les structures pour les personnes porteuses d'un handicap. Il est adapté à tous les résidents. La Tovertafel attire leur attention et permet aux personnels de dispenser des soins à d'autres résidents. Grâce aux projections lumineuses et aux sons émis, les fonctions cognitives sont sollicitées

