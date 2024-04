Un enfant de 12 ans tue un camarade de classe en Finlande

Un jeune de douze ans a ouvert le feu et tué un enfant de son école à Vantaa, au nord de la capitale finlandaise Helsinki, blessant gravement deux autres enfants avant d'être arrêté. La police a annoncé avoir été dépêchée sur les lieux peu après 09H00 locales (06H00 GMT) dans cette école qui accueille 800 élèves de 7 à 15 ans, répartis sur deux sites, et le suspect a été appréhendé vers 10H00 à Helsinki.

"Aujourd'hui, après 9 heures, une fusillade a eu lieu à l'école élémentaire Viertola de Vantaa (...) au cours de laquelle un élève de 6e année de l'école est décédé", a dit Ilkka Koskimäki, un responsable de la police lors d'une conférence de presse. Il a été tué sur le coup

