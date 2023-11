Un enfant atteint de la maladie de Sanfilippo trouve du soulagement grâce à une thérapie alternative

'Arsène est plein de volonté et de force. Tant qu'il va bien et qu'il est là, tout va bien', confie Aurélie Letourneur, la mère du petit Arsène, qui a fêté ses 9 ans en septembre.L'histoire d'Arsène est celle d'un petit garçon installé à La Chapelle-Longueville (Eure) et atteint de la maladie de Sanfilippo de type A. Une maladie dégénérative incurable qu'on lui diagnostique à l'âge de deux ans.

Depuis, Aurélie Letourneur, sa maman, se bat pour offrir la meilleure vie possible à son fils polyhandicapé. En 2020, elle a créé une association, Le Fil d'Arsène, afin de financer des thérapies alternatives qui permettent d'améliorer le quotidien de son fils. Grâce à la stimulation sensorielle produite par l'appareil d'écoute, Arsène dort mieux, alors que c'est un enfant qui souffre habituellement de troubles du sommeil.Un soulagement pour sa maman qui n'oublie pas pour autant la gravité de la maladi





